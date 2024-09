Motorismo storico, a Roma è boom di appassionati

Il motorismo storico nel Lazio rappresenta una realtà dinamica e rilevante sia dal punto di vista culturale che economico. Con oltre 415.000 autovetture storiche presenti sul territorio, tra quelle tra i 20 e i 29 anni in Lista di Salvaguardia e quelle ultratrentennali, la regione si configura come un punto di riferimento per gli appassionati del settore. Questi numeri fanno del Lazio una delle aree più significative per il motorismo storico in Italia, confermando l'importanza di preservare questo patrimonio automobilistico.

"Il motorismo storico rappresenta un elemento essenziale del patrimonio culturale italiano, incarnando valori di eccellenza, innovazione e passione che hanno contribuito a definire l'identità del nostro Paese - ha sottolineato il presidente dell'Automobile Club d'Italia e di Aci Storico, Angelo Sticchi Damiani -. Questa forte connessione tra il mondo dei veicoli storici e la nostra storia trova una delle sue espressioni più vivide nella Città di Roma. Proprio in celebrazione di questo profondo legame l'Automobile Club d'Italia, in sinergia con Aci Storico e AC Roma, ha da subito sostenuto con convinzione l'evento "Motori Capitale", con l'obiettivo di trasmettere la memoria storica e culturale di queste opere d'arte".

In particolare, l'interesse per le auto storiche non riguarda solo i proprietari: il 64% degli appassionati non possiede un veicolo storico, ma partecipa attivamente agli eventi e alle manifestazioni. Questo entusiasmo si traduce in un giro d'affari di grande rilievo. La spesa annuale per partecipare a eventi e mostre ammonta a ben 174 milioni di euro, mentre le spese complessive legate al mantenimento, alla gestione e all'assicurazione dei veicoli storici raggiungono i 414 milioni di euro ogni anno. Questo dimostra quanto il fenomeno del motorismo storico incide sull'economia locale, offrendo anche opportunità significative per i settori del turismo e dei servizi.

Soffermandosi invece esclusivamente sulla Capitale emerge che il valore del parco storico circolante è pari a 7,4 miliardi di euro con 189.500 auto storiche registrate: tutto questo costituisce un fulcro essenziale del motorismo nella regione.

Nella sola città di Roma, il 10% delle auto circolanti tra i 20 e i 29 anni sono inclusi nella Lista di Salvaguardia, confermando la rilevanza del fenomeno anche a livello cittadino.

''L'Automobile Club Roma, che fin dalla sua costituzione nel 1922 ha accompagnato e promosso lo sviluppo del motorismo nella Capitale - sottolinea Giuseppina Fusco, presidente dell'Automobile Club Roma - ha colto l'opportunità dell'evento "Motori Capitale" per far rivivere ai romani la passione per le auto d'epoca, con una mostra che testimonia il valore storico, artistico e culturale di veicoli che hanno fatto la storia dell'automobilismo. Un patrimonio da salvaguardare e da trasmettere alle nuove generazioni".

"Il motorismo storico non è una passione per pochi, ma un movimento che unisce intere generazioni, e la missione di Aci Storico è preservarne e diffonderne i valori e la cultura - ha concluso il segretario generale dell'Automobile Club d'Italia e direttore di Aci Storico, Vincenzo Leanza -. Il sostegno e i temi che saranno affrontati a "Motori Capitale" sono espressione della tutela necessaria che meritano gli appassionati, romani e non solo, e della salvaguardia del nostro patrimonio motoristico e culturale, che non deve appartenere solo al nostro passato, ma anche al nostro futuro".

