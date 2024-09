Sinergia tra Omoda & Jaecoo ed Allianz Partner

Una partnership tra Omoda & Jaecoo ed Allianz Partners consentirà ai clienti della casa automobilistica di usufruire di servizi di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità efficienti e affidabili. Infatti, coloro che acquisteranno una vettura del brand potranno contare per 7 anni, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sull'esperienza di Allianz Partners in ambito Roadside Assistance. Il pacchetto, oltre al servizio di soccorso stradale o di riparazione sul posto, include anche una serie di altri servizi di mobilità complementari pensati per consentire il proseguo del viaggio, come l'accesso ad un veicolo sostitutivo ed il recupero del medesimo mediante un servizio taxi, la possibilità di rimpatrio veicolo dall'estero, ed il pernottamento in hotel.

"In Omoda & Jaecoo abbiamo trovato un partner che condivide i nostri valori e il nostro impegno per l'eccellenza e la qualità nel servizio al cliente - ha affermato Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia - per questo siamo felici di poter mettere la nostra expertise e la nostra rete di professionisti al servizio di chi ha scelto di guidare una vettura di Omoda & Jaecoo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA