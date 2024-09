Termoli, dallo storico Fire ai motori premium

Nello stabilimento di Termoli, in provincia di Campobasso, si producono dal 1972 i motori a benzina, tra i quali lo storico Fire. In passato è arrivato a produrre fino a un milione di motori all'anno.

La fabbrica, inaugurata nel 1972 per realizzare il propulsore della Fiat 126, ha iniziato la produzione del Fire nel 1985, con l'inaugurazione il 30 marzo della linea produttiva alla presenza del presidente della Repubblica Sandro Pertini e dell'Avvocato Giovanni Agnelli. Da allora ne sono usciti oltre venti milioni di unità. Oggi però il Fire è in rapida discesa produttiva e viene montato soltanto sulle Tipo destinate alla Turchia e all'Algeria.

Dal 2015 è si producono il Gse Firfly, un quattro cilindri a benzina e il Gme, un sei cilindri di derivazione Ferrari, destinati alle Alfa Romeo e alle Maserati. Si tratta di produzioni premium da 200 mila unità prodotte all'anno, cifra molto lontana dai numeri del Fire.

Lo stabilimento di Termoli ha oggi circa 2.000 dipendenti e utilizza i contratti di solidarietà. Di recente è stata chiusa l'area Cambi con 450 addetti. Il progetto della Gigafactory, per ora rinviato, dovrebbe consentire la riconversione della fabbrica.

