Presidente Serbia inaugura fabbrica pneumatici cinese a Zrenjanin

Il presidente serbo Aleksandar Vucic è intervenuto oggi a Zrenjanin, nel nord del Paese, all'inaugurazione di una grande fabbrica di Linglong, gruppo cinese che produce pneumatici, ribadendo il forte interesse di Belgrado a estendere e intensificare la collaborazione economica con la Cina, attirando sempre più investimenti dal colosso asiatico. "Questo nuovo importante progetto non sarebbe stato possibile senza la grande amicizia con il presidente Xi Jinping", ha detto Vucic. "La nostra amicizia è grande, e il suo impegno e voglia di aiutare la Serbia sono enormi", ha aggiunto.

Il leader cinese era stato in visita ufficiale a Belgrado lo scorso maggio, nell'ambito di un giro in Europa con tappe anche a Parigi e Budapest. Si era trattato della seconda visita ufficiale in Serbia dopo quella dell'estate 2016. Vucic ha sottolineato l'importanza dell'impianto Linglong a Zrenjanin, un investimento da un miliardo di dollari destinato ad avere effetti moltiplicatori e a favorire lo sviluppo dell'intera regione intorno a Zrenjanin. Con oltre 1.200 dipendenti, tale fabbrica - ha osservato Vucic - è destinata a diventare uno dei maggiori esportatori dalla Serbia.

A confermare l'interesse di Belgrado per lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con Pechino vi è la missione congiunta ancora in corso in Cina dei ministri dell'economia, dell'interno e del commercio estero, con l'obiettivo principale di favorire una intensificazione degli investimenti, concentrati attualmente nei settori dell'industria mineraria e metallurgica e delle infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie. La Cina è attualmente al secondo posto per valore di interscambio con la Serbia, alle spalle della Germania e prima dell'Italia.





