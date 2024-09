Urso, raggiungibile l'obiettivo di un milione di auto in Italia

L'obiettivo di produrre un milione di autovetture "credo che sia raggiungibile".Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine degli stati generali della space economy, ad una domanda se l'obiettivo è raggiungibile nonostante il rallentamento del settore.

"Ci stiamo confrontando con Stellantis - aggiunge - e pensiamo che questo però deve essere associato a una più vasta politica industriale sull'auto che ci consente anche di avere nel nostro Paese, come hanno gli altri Paesi produttori di auto, almeno un altro produttore che possa concorre alla sostenibilità dell'intero sistema. Penso che è il momento giusto per l'Europa di decidere insieme un nuovo percorso sostenibile e di farlo in fretta. La questione dell'auto non riguarda solo l'Italia e non riguarda solo Stellantis ma l'industria automobilistica europea, come dimostra il fatto che persino in Germania, persino la Volkswagen ha dovuto annunciare la chiusura di uno stabilimento".



