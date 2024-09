De Meo, 'interventi necessari per transizione auto sostenibile'

La proposta del ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, di ridiscutere nel prossimo Consiglio Ue competitività "del 26 settembre il termine del 2026 per rivedere le modalità della transizione" dell'automotive "all'elettrico è fortemente sostenuta da Forza Italia che, fin dall'inizio, ha espresso le sue perplessità in merito". Lo afferma in nota l'europarlamentare di Forza Italia, Salvatore De Meo, dopo le dichiarazioni del ministro nel fine settimana a Cernobbio sulla volontà di riaprire il dossier a Bruxelles nelle prossime settimane. "Lo stop al motore endotermico, previsto a partire dal 2035, potrebbe mettere a rischio 70mila posti di lavoro. Per questo è necessario affrontare la transizione energetica procedendo gradualmente e nel segno della sostenibilità sociale e economica", ha messo in guardia, sottolineando che "l'intero comparto europeo ha registrato un calo nella produzione del 29% rispetto al 2019 mettendo di fatto in crisi la competitività del settore". Secondo l'europarlamentare nella stessa direzione di Urso vanno le indicazioni dell'ex premier Mario Draghi nel suo rapporto sulla competitività presentato ieri, "dove ha richiamato gli Stati membri a una pianificazione della transizione verde in modo pragmatico e realistico che tenga conto della sostenibilità e della concorrenza, soprattutto cinese".



