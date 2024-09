Mercedes localizzerà produzione di altri tre modelli in Cina

Il Gruppo Mercedes-Benz ha annunciato i piani per investire assieme ai suoi partner locali oltre 14 miliardi di yuan (che corrispondono a 1,8 miliardi di euro) in Cina, allo scopo di far crescere la gamma dedicata a quel fondamentale mercato.

Come si legge in un post il post ufficiale dell'azienda su WeChat pubblicato il 4 settembre Mercedes-Benz lancerà a partire dal 2025 una nuova gamma di modelli progettati specificamente per il mercato cinese e fabbricati localmente, Si tratta di una nuovissima berlina elettrica CLA a passo lungo (come richiesto dalla clientela cinese) di un inedito monovolume elettrico di lusso basato sulla piattaforma VAN.EA e - questa è una vera sorpresa - di una nuova generazione del suv GLE a passo lungo con motore a benzina elettrificato.

Quest'ultima novità - 'dalla Cina per la Cina' - è il primo modello sviluppato quasi completamente dal team R&S Mercedes cinese, che sarà caratterizzato da confort specifico per quel mercato e dotato di tecnologie intelligenti avanzate, L'operazione a livello industriale sarà gestita da Beijing Benz Automotive, la joint venture di Mercedes Benz con BAIC Group - che inizierà a produrre i veicoli costruiti sulla nuova piattaforma Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) su misura per i consumatori cinesi - mentre il monovolume elettrico di lusso sarà localizzato presso Fujian Benz Automotive (Fujian Benz).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA