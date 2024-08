Škoda Auto, solidi risultati di vendita nel 1/o semestre 20

Škoda Auto ha ottenuto solidi risultati commerciali e finanziari nei primi sei mesi del 2024, dimostrando flessibilità in un contesto di mercato difficile. I principali dati finanziari sottolineano la forte posizione del brand: "Škoda Auto entra nella seconda metà dell'anno con un grande slancio grazie alla performance nei primi sei mesi Klaus Zellmer, ceo di Škoda Auto -. Sono soddisfatto nel vedere come i clienti stiano rispondendo alla gamma di modelli più varia e aggiornata della nostra storia, mentre ci prepariamo a espandere ulteriormente la nostra offerta 100% elettrica in ottobre, svelando il suv compatto Škoda Elroq".

Nei primi sei mesi del 2024, Škoda Auto ha dimostrato una notevole solidità finanziaria. L'utile operativo è salito a 1,149 miliardi di euro (+26,1%), mentre l'utile sulle vendite è salito all'8,4% (H1/2023: 6,6%). La chiave di questo successo è la gamma di modelli più completa nella storia del brand, che combina il meglio di entrambi i mondi. Ciò ha sostenuto un aumento delle consegne del 3,8% su base annua a 448.600 veicoli a livello globale. La prima metà dell'anno ha visto il lancio delle nuove generazioni di Superb e Kodiaq, nonché delle versioni aggiornate di Scala, Octavia e Kamiq. Uno dei principali driver è Octavia, il modello più venduto, con un aumento delle consegne ai clienti del 24,1% su base annua. Nonostante la volatilità del mercato, Enyaq rimane uno dei BEV più richiesti d'Europa. Questo suv completamente elettrico ha riscosso particolare successo in Germania, dove le consegne hanno raggiunto le 9.600 unità, segnando un aumento del 22,4%. Nell'ambito della sua Next Level Strategy 2030, Škoda Auto si è posta l'ambizioso obiettivo di posizionarsi tra i primi cinque brand più venduti in Europa. Superando questo obiettivo, Škoda ha raggiunto la sua migliore posizione di mercato europeo nella prima metà del 2024 ed è attualmente il quarto marchio automobilistico per immatricolazioni in Europa.

Questo successo può essere attribuito a una costante attenzione alle esigenze specifiche dei clienti in ogni regione. I mercati con le migliori performance sono stati la Germania (91.100 veicoli; +13.800), la Polonia (31.500; +4.300), la Francia (21.500; +3.800) e il Regno Unito (37.600; +3.400). Una crescita significativa è stata raggiunta nei paesi dell'Europa meridionale come la Croazia (5.500; +2.100), Spagna (17.500; +1.900) e Italia (19.300; +1.800). Anche la Turchia (18.800; +1.300) ha registrato un notevole aumento. Škoda Auto amplierà la propria offerta di veicoli 100% elettrici. In autunno, la casa boema lancerà il nuovo Elroq, un suv compatto che si inserisce nel più grande sotto-segmento di mercato europeo per volumi. Dotato di un design distintivo, questo nuovo suv è il primo modello Škoda a incorporare il linguaggio di design Modern Solid, sviluppando ulteriormente il design esterno EV di Škoda.

Con le sue dimensioni compatte e l'autonomia di oltre 560 km (WLTP), il veicolo sarà il compagno perfetto per gli esploratori di tutti i giorni in città e oltre. Nella primavera 2024, Škoda ha presentato una concept car che apre la strada a un'ulteriore novità tra i sei veicoli elettrici che il brand prevede di lanciare nei prossimi anni: Škoda Epiq, un crossover urbano che sarà proposto a un prezzo di circa 25.000 euro. Per il prossimo anno, inoltre, è previsto l'arrivo del rinnovato Enyaq, il successore del primo suv elettrico di Škoda. Inoltre, nel 2027 Škoda introdurrà un piccolo veicolo elettrico sviluppato all'interno del brand Group Core.

