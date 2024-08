Omoda & Jaecoo con Arcese per collaborazione strategica

E' l'inizio di una collaborazione strategica con il Gruppo Arcese, quella annunciata da Omoda & Jaecoo che uniscono le forze con l'operatore logistico globale, presso il Centro Logistico di Basiano, situato nei pressi di Milano. Questo centro, di proprietà di Arcese e operativo dal 2018, si estende su una superficie di oltre 50.000 mq e offre una vasta gamma di servizi, tra cui trasporto marittimo e aereo, logistica di magazzino e distribuzione LTL.

Grazie a questa partnership, Omoda & Jaecoo potrà beneficiare della capacità logistica di Arcese, per fornire un servizio post-vendita veloce ed efficace ai propri clienti. La collaborazione prevede l'utilizzo di oltre 2.000 mq del compound dedicati esclusivamente a Omoda & Jaecoo per lo stoccaggio di oltre 20.000 referenze.

Le consegne potranno così essere garantite entro 24 ore in tutta Italia (48 ore per le isole), assicurando un'assistenza per tutti i clienti italiani. "Siamo orgogliosi - ha dichiarato Maurizio Ferro, global VP contract logistics del Gruppo Arcese - di iniziare questa collaborazione con Omoda & Jaecoo. La nostra struttura di Basiano è stata progettata per offrire soluzioni logistiche all'avanguardia e siamo lieti che supporteranno Omoda & Jaecoo nello sviluppo di un servizio post-vendita eccellente e tempestivo ai propri clienti in Italia".

Tutti i ricambi sono stati spediti dalla Cina assieme alle prime vetture in arrivo in questi giorni in Italia per consentire una risposta immediata alle eventuali richieste della clientela. I primi esemplari di Omoda 5, il primo SUV crossover del marchio Omoda & Jaecoo, stanno arrivando presso i 40 showroom italiani e potranno essere testati e ordinati dalla clientela con prezzi a partire da 27.900 euro già dai prossimi giorni.



