Mitsubishi assieme a Nissan e Honda nei progetti innovativi

Con un comunicato congiunto Nissan, Honda e Mitsubishi hanno annunciato di aver firmato un memorandum d'intesa per discutere congiuntamente un ampliamento dell'accordo già firmato da Nissan e Honda il 15 marzo.

L'accordo punta ad accelerare ulteriormente le iniziative prese per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio e per migliorare la sicurezza arrivando a quella che viene definita una società a zero incidenti stradali.

In previsione della collaborazione in settori quali le tecnologie ambientali, le tecnologie di elettrificazione e lo sviluppo di software, si stanno conducendo discussioni ad ampio raggio. Per accelerare questo processo è fondamentale creare nuovo valore integrando le tecnologie e le conoscenze coltivate da ciascuna azienda e migliorare l'efficienza aziendale.

La partecipazione di Mitsubishi Motors nelle aree di potenziale collaborazione considerate e discusse da Nissan e Honda - si legge nella nota - non solo aggiungerà nuove conoscenze e punti di forza, ma fornirà anche ulteriori sinergie che possono essere generate solo dalle tre società, nonché nuove opportunità di business.

"Siamo molto lieti di dare il benvenuto a un nuovo membro della partnership strategica tra Honda e Nissan - ha commentato Makoto Uchida, rappresentante Esecutivo, presidente e ceo di Nissan - dato che Mitsubishi Motors dispone di tecnologie e competenze uniche e collabora con Nissan come partner".

"Attraverso la collaborazione tra le tre società, ci aspettiamo che la partnership si evolva in qualcosa che crei maggiore valore e che fornisca prodotti e servizi unici da ciascuna azienda che soddisfino le diverse esigenze dei clienti - ha detto a sua volta Toshihiro Mibe, presidente e rappresentante esecutivo Honda - L'industria automobilistica si trova in un periodo di trasformazione che si dice avvenga una volta ogni secolo".

"Ci aspettiamo che la combinazione di tecnologie e conoscenze coltivate da Nissan e Honda, così come la forza e l'esperienza di Mitsubishi Motors, ci consenta di risolvere vari problemi legati all'elettrificazione e all'intelligence su scala globale e aiutare a guidare le riforme sociali come un top runner".

Per Takao Kato, rappresentante esecutivo, presidente e ceo di Mitsubishi Motors "Le discussioni tra Nissan e Honda su una possibile partnership sono progredite e abbiamo deciso di partecipare in questo quadro. La collaborazione con i partner è essenziale nell'industria automobilistica di oggi, che sta attraversando rapidi cambiamenti a causa di innovazioni tecnologiche come l'elettrificazione e l'intelligenza".



