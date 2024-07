Nissan rivede al ribasso previsioni utili anno fiscale

L'intensificarsi della concorrenza negli Stati Uniti e l'aumento dei costi amministrativi pesano sui risultati di Nissan, che vede al ribasso le stime sui profitti per l'anno fiscale in corso. La casa auto giapponese prevede un utile netto di 300 miliardi di yen, equivalenti a 1,8 miliardi di euro, dai precedenti 380 miliardi di yen, e una diminuzione del risultato operativo a 500 miliardi di yen rispetto ai precedenti 600. Più ottimistiche le previsioni per il fatturato, visto a 14.000 miliardi di yen da 13,600 miliardi di yen a fonte dell'indebolimento dello valuta nipponica sul dollaro. Nel primo trimestre conclusosi a giugno (l'anno fiscale in Giappone termina a fine marzo), l'utile netto è sceso del 72,9% a 28,56 miliardi di yen, e l'utile operativo è crollato del 99,2% a 995 milioni di yen, a causa dell'incremento degli incentivi pagati ai concessionari statunitensi per tenere testa alla concorrenza, mentre le vendite sono cresciute del 2,8% a 3.000 miliardi di yen. L'introduzione della nuova versione del crossover Rogue, uno dei modelli di punta in America, è stata ritardata con il conseguente aumento delle scorte della versione precedente. In tal modo l'azienda è stata costretta a distribuire più incentivi nel tentativo di smaltirle, ha dichiarato in un comunicato . Una dinamica che, secondo il direttore finanziario Stephen Ma, dovrebbe continuare fino al trimestre luglio-settembre. Il recente boom delle auto ibride negli Stati Uniti, inoltre, rappresenta un ostacolo per la terza casa automobilistica giapponese, che non ha un modello ibrido in vendita nel Paese, a differenza delle case concorrenti Toyota e Honda. A questo proposito Nissan ha abbassato le previsioni di vendita a livello mondiale per l'esercizio fiscale in corso a 3,65 milioni di unità, rispetto ai 3,7 milioni veicoli annunciati a maggio, poiché prevede una domanda più debole sia negli Stati Uniti che in Cina. Al termine delle contrattazioni alla Borsa di Tokyo il titolo della casa auto ha perso quasi il 7%.



