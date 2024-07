In Messico la Cina sorpassa gli Usa nell'import di auto

La Cina ha sostituito gli Stati Uniti come primo fornitore di automobili importate in Messico nel 2023, dopo uno storico dominio dei produttori a stelle e strisce, secondo i dati del ministero dell'Economia del Paese latinoamericano.

Nei 12 mesi dell'anno, gli acquisti messicani di automobili dal gigante asiatico hanno raggiunto i 4,6 miliardi di dollari, mentre il valore totale dei veicoli provenienti dal Paese vicino si è attestato a 4,4 miliardi.

La Cina è il più grande produttore di veicoli leggeri al mondo e negli ultimi anni il suo governo e le sue aziende hanno implementato e mantenuto una strategia aggressiva di vendita verso i principali mercati mondiali.

Nel 2023, le importazioni in Messico di automobili di origine cinese sono cresciute del 100%, mentre quelle di origine statunitense sono aumentate del 39,6% a tassi interannuali.





