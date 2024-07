Apre un nuovo centro design Bentley nella storica sede di Crewe

Bentley Motors ha convertito l'ex Front of House, uno degli edifici più antichi e iconici del suo sito di Crewe (Gb), per realizzare la nuova sede di Bentley Design. La fascia esterna dell'edificio datato 1939 ha ispirato il nuovo progetto architettonico che, una volta completato nel 2025, offrirà uno spazio sarà doppio rispetto al precedente Design Centre. La sede ospiterà circa 50 designer, che si occuperanno di esterni, interni, colori e finiture, il tutto nell'ambito dell'investimento da 2,5 miliardi di sterline che Bentley ha varato per trasformare il sito in una 'fabbrica dei sogni'.

Alla cerimonia, che segna il completamento della fase strutturale dell'edificio, sono intervenuti il nuovo presidente e ceo di Bentley, Frank-Steffen Walliser e Andreas Lehe e Matthias Rabe, membri del consiglio dell'azienda rispettivamente con responsabilità per la produzione e per la ricerca e sviluppo. Risalente alle origini di Bentley Motors a Crewe, l'edificio destinato ad essere completmente rinnovato ha ospitato in passato visitatori illustri tra cui Sua Maestà la Regina Elisabetta II.

"Siamo attualmente nel mezzo di una rivoluzione del design che aiuterà a definire un nuovo capitolo per lo stile di Bentley - ha commentato Rabe - questo come parte del nostro viaggio di trasformazione Beyond100. Pertanto, costruire un ambiente innovativo e creativo affinché i nostri progettisti possano guidare lo sviluppo dei futuri modelli bev e di prodotti ancora più straordinari è fondamentale per il nostro obiettivo di diventare l'azienda leader nel mondo nel settore della mobilità di lusso sostenibile".

