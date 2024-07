Audi, a rischio impianto Bruxelles per stop auto elettriche

Audi ha annunciato che intende ridurre della metà la forza lavoro impiegata nell'impianto di Bruxelles. La ristrutturazione comporterà il licenziamento, in una prima fase, di 1.500 persone circa sulle 3000 attualmente impiegate.

Il piano, secondo fonti sindacali, sarà applicato in tre tappe al termine delle quali i lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento collettivo potrebbero essere la quasi totalità con la conseguente chiusura dello stabilimento di Forest, uno dei comuni che formano la capitale. Alla base del piano di ristrutturazione ci sarebbero difficoltà di mercato e la decisione di spostare in Messico la produzione del modello Audi Q8 e-tron.



