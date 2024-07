Stellantis con Cea per la ricerca sulle celle per batterie

Stellantis e Cea, uno degli istituti di ricerca più all'avanguardia al mondo, hanno avviato una nuova collaborazione quinquennale finalizzata alla progettazione interna di celle per batterie di nuova generazione per veicoli elettrici. Questo programma di ricerca congiunto prevede lo sviluppo di celle tecnologicamente avanzate che assicureranno prestazioni più elevate, una durata utile superiore e un'impronta di carbonio ridotta. Il tutto a costi competitivi, così da rendere le vetture elettriche a batteria più accessibili e sostenibili in futuro.

"Sappiamo che la tecnologia delle batterie è destinata a cambiare. Non conosciamo ancora in che direzione evolverà, ma vogliamo essere protagonisti e artefici del cambiamento. Stiamo lavorando intensamente per introdurre diverse alternative ed esplorare un ampio spettro di soluzioni. Allo stesso tempo, stiamo collaborando con startup innovative, laboratori, università e i più prestigiosi istituti di ricerca al mondo, come il Cea. Questa collaborazione contribuirà ad accelerare la creazione di una tecnologia innovativa per le celle per batterie, sostenendo la missione di offrire ai nostri clienti una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile", spiega Ned Curic, responsabile Engineering and Technology di Stellantis. "Il Cea è orgoglioso di sostenere Stellantis con un ambizioso programma pluriennale di ricerca e sviluppo sulle celle per batterie, che si articola nell'ambito della partnership globale con Stellantis. Questo entusiasmante progetto combina oltre 25 anni di esperienza nel campo delle batterie agli ioni di litio presso il Cea a beneficio di uno dei principali attori del settore automobilistico nella corsa alla mobilità elettrica", sottolinea Philippe Stohr, responsabile della divisione Energia del Cea.

L'obiettivo del programma congiunto sulle celle per batterie è quello di fornire a Stellantis e alle sue gigafactory in joint venture componenti per veicoli elettrici di nuova generazione più convenienti e dotati delle migliori tecnologie del settore.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA