Cupra avvia la produzione delle nuove Formentor e Leon

Cupra ha avviato la la produzione delle nuove Formentor e Leon, due modelli ridisegnati e migliorati, presso lo stabilimento di Martorell su di una linea di produzione che ha un impatto su oltre 4.000 posti di lavoro, un terzo dei circa 12.000 dipendenti attualmente impiegati nel sito produttivo. In ottica dello sviluppo dello stabilimento in questione, nel corso dell'estate, inoltre, l'azienda trasferirà l'intera produzione delle Seat Ibiza ed Arona su un'altra linea di assemblaggio, sempre a Martorell, preparando così la nuova linea produttiva che sarà destinata alle auto elettriche. "Le nuove Cupra Formentor e Leon sono modelli chiave per il futuro del nostro stabilimento di Martorell e guideranno l'espansione del marchio nei mercati globali - ha dichiarato Wayne Griffiths, Ceo di Cupra - stiamo investendo oltre 3 miliardi di euro nell'elettrificazione del nostro stabilimento di Martorell, e i due nuovi modelli saranno tra i primi a beneficiare di questo investimento senza precedenti nel futuro della nostra azienda".

Su queste vetture ha debuttato il motore ibrido plug-in di nuova generazione che vanta oltre 100 km di autonomia in modalità completamente elettrica, e non mancano proposte a benzina ad alte prestazioni, oltre a motori turbodiesel e mild hybrid. Formentor, il primo modello nativo del brand, è diventato subito quello più venduto del marchio, e vanta oltre 347.000 unità prodotte fino ad oggi. Leon, invece, ha consentito di consegnare oltre 600.000 unità in tutto il mondo, dal suo lancio avvenuto nel 2018.



