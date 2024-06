Hyundai produrrà Ioniq 5 nell'impianto della Georgia

Hyundai inizierà a produrre il suv elettrico Ioniq 5 nel nuovo stabilimento della Georgia a partire dal prossimo autunno.

Lo riporta il Detroitnews, precisando che si tratta della prima volta in assoluto che la casa sudcoreana rende noto il modello elettrico che produrrà nel suo impianto di batterie ed EV da 7,6 miliardi di dollari a ovest di Savannah.

La fabbrica dovrebbe entrare in funzione nel quarto trimestre di quest'anno, ha dichiarato l'azienda in un comunicato stampa, senza però specificare il mese.

''Siamo nella fase finale della costruzione e ci stiamo preparando a far uscire dalle linee produttive la Hyundai Ioniq 5 del 2025 - ha dichiarato Oscar Kwon, amministratore delegato del nuovo stabilimento -. È il veicolo ideale per iniziare la produzione''.

L'apertura dello stabilimento era prevista per il 2025 ma è stata impressa un'accelerata nei lavori anche grazie al supporto degli incentivi federali che premiano la produzione nazionale.

L'annuncio che i nuovi veicoli Ioniq 5 saranno prodotti in Georgia è arrivato prima della presentazione del modello che avverrà nel 2025.

Al momento non è noto il numero delle persone che lavoreranno nello stabilimento quando inizierà la produzione, ma Hyundai ha dichiarato che a pieno regime la forza lavoro dovrebbe attestarsi sulle 8.500 unità per una produzione complessiva di circa 300mila veicoli elettrici all'anno. L'impianto è il più grande progetto di sviluppo economico nella storia della Georgia. È stato accompagnato da un enorme pacchetto di incentivi, con funzionari statali e governi locali che hanno offerto 2,1 miliardi di dollari in agevolazioni fiscali.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA