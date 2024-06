Bce, -20% per l'automotive Ue, ripresa in vista fra i rischi

La produzione e l'export del settore automobilistico europeo, dal picco del 2018, hanno perso circa il 20%. "Nel medio termine ci si attende una ripresa della produzione, principalmente grazie alla domanda interna, ma ci sono rischi significativi". Lo si legge i un'anticipazione del Bollettino economico della Bce, che lega la ripresa dell'automotive alla rimozione degli ostacoli alla diffusione dell'auto elettrica e ritiene "fondamentale", da parte dei costruttori, riuscire a integrare i processi digitali con quelli tradizionali, accelerando l'innovazione e lanciando tecnologie che convincano i consumatori. Lo studio della Bce individua un rischio, nella catena di approvvigionamento, dalla "forte dipendenza dei costruttori europei da fornitori concentrati in poche aree (ad esempio, i semiconduttori e le batterie prodotte in pochi Paesi asiatici), specie in un momento di tensioni geopolitiche". Accanto agli sforzi per diversificare gli approvvigionamenti, saranno decisive "politiche industriali, legate in particolare alla transizione green, come l'infrastruttura di ricarica".



