Audi aggiorna stabilimento in Messico per auto elettriche

Nonostante la domanda debole in quasi tutti i mercati, Audi ha confermato di mantenere i suoi piani per la gamma elettrica e - in funzione dell'espansione delle vendite in Usa - sta preparando lo stabilimento a San José Chiapa in Messico per la produzione di auto 100% a batteria.

La Casa dei Quattro Anelli sta investendo per questa operazione l'equivalente di un miliardo di euro affinché in futuro in quel sito industriale - oggi dedicato al modello Q5 - possano essere costruiti i modelli della serie e-Tron.

Lo ha annunciato il governo dello Stato di Puebla, dove si trova l'impianto. il governatore di Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina ha precisato che "l'investimento genererà 500 nuovi posti di lavoro diretti e offrirà opportunità di crescita per i diversi partner commerciali, nonché per le piccole e medie imprese".

Durante la cerimonia di avvio del progetto di adeguamento Tarek Mashhour, presidente esecutivo di Audi México, ha specificato che per raggiungere l'obiettivo "si inizierà con l'adeguamento delle infrastrutture e attrezzature". Ed ha sottolineato che questo pacchetto di investimenti "consoliderà Puebla come polo di sviluppo della mobilità elettrica".

