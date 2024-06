Stellantis cresce nel mercato europeo totale ed elettrificato

Nei primi cinque mesi del 2024 Stellantis ha registrato una crescita dei volumi di vendita (auto + veicoli commerciali) dell'1,8% nel perimetro EU29, conquistando una quota di mercato del 18,5% (+0,2% rispetto al 2023). Da inizio anno l'azienda - spiega in una nota - è leader delle vendite in Francia, Italia e Portogallo, mentre in Spagna risulta al primo posto nel mese di maggio, con un incremento delle vendite del 7,2%. La crescita delle vendite nei primi cinque mesi dell'anno è stata del 3% in Francia, 3,4% nel Regno Unito, dello 0,3% in Spagna, dell'11,2% in Portogallo e di quasi il 22% in Germania, dove la quota di mercato dell'azienda ha raggiunto il 13,6%. Incrementi delle vendite a due cifre sono stati realizzati anche in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda e Slovenia. La business unit Stellantis Pro One Commercial Vehicles mantiene la leadership di mercato nei primi cinque mesi dell'anno con una quota del 29% e un aumento dei volumi su base annua del 7%. Questi risultati si confermano in tutto il territorio europeo, dove si mette in evidenza la Germania, grazie a un significativo incremento della quota di mercato di 3,4 punti percentuali, favorito da una crescita delle vendite superiore al 35%. "I risultati evidenziano le ottime performance della nostra gamma di prodotti, compresi i Bev, che rispondono alle esigenze dei clienti, i quali apprezzano il design, le prestazioni e il piacere di guida. Stellantis Pro One si conferma ancora una volta al vertice nel settore dei veicoli commerciali, con soluzioni multienergy per i professionisti. Siamo impegnati a sfruttare le sinergie tra i brand e a potenziare le nostre proposte di valore, puntando sempre al vertice" spiega Uwe Hochgeschutz, Chief Operating Officer di Stellantis, Enlarged Europe. Malgrado un rallentamento del mercato dei Bev, Stellantis si è assicurata una quota del 13,8% dall'inizio dell'anno nella regione UE29 conquistando la leadership in vari segmenti. In Francia i volumi dei Bev sono cresciuti del 56%, raggiungendo una quota di mercato del 37,9%, con Peugeot E-208 e Fiat 500e al primo e al secondo posto della classifica dei veicoli più venduti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA