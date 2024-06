Tavares, piena operatività per tutti i siti italiani

"In Italia abbiamo avuto confronti eccellenti in queste settimane. Con i sindacati il dialogo è stato costruttivo e produttivo in uno spirito di reciproco rispetto. Mi è stato chiesto di indicare le prospettive degli stabilimenti italiani al 2030, siamo andati anche oltre. Abbiamo garantito che ci sarà per tutti la piena operatività, non c'è alcun problema". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares che oggi ha visitato lo stabilimento di Melfi. "Voglio esprimere apprezzamento, sono persone mature e responsabili", ha aggiunto sui sindacati. A Melfi la previsione è di raggiungere il target di 250.000/260.000 auto prodotte nel 2026 quando saranno in produzione tutti i cinque nuovi modelli. Quanto al numero dei dipendenti Tavares ha spiegato che dipenderà "dalla competitività cinese e da quanto sarà necessario ridurre i costi per affrontarla".

Tavares, a Melfi tutti stanno facendo un lavoro incredibile

"A Melfi stanno facendo tutti un lavoro incredibile, creativo. Nel 2025 saremo ai massimi livelli di qualità. Questa fabbrica ha la possibilità di realizzare prodotti di livello globale, ci sono miglioramenti sui costi e ci sono molte idee". Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, che oggi ha visitato la fabbrica lucana. "Se l'Europa continua a invitare le case cinesi, non abbiamo altra scelta che competere. A Melfi tutti capiscono che la concorrenza sarà dura, ma l'unico modo per andare avanti è lavorare insieme, alla stessa velocità e nella stessa direzione", ha aggiunto Tavares.

Tavares, su incentivi fenomeno anomalo, sorpresi anche noi

"E' successo qualcosa di strano, siamo rimasti sorpresi anche noi. Chi di dovere sta indagando". Così Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, sul fatto che in meno di dieci ore si siano esauriti tutti i fondi dell'Ecobonus destinati all'elettrico. "Stiamo cercando di capire che cosa abbia scatenato questo fenomeno anomalo, ma al momento non abbiamo nessun tipo di indicazione certa per dare una spiegazione a quanto è successo", ha aggiunto Tavares.

