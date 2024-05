Joint venture tra Renault e cinese Geely per motori termici

Renault e il colosso cinese Geely hanno annunciato il lancio ufficiale della loro joint venture dedicata ai motori termici, Horse. Dopo l'approvazione delle "autorità competenti", spiegano in partner in un comunicato stampa, nascerà Horse Powertrain Limited, con sede a Londra.

Renault e Geely ne deterranno il 50% ciascuno.

Horse progetterà, produrrà e venderà motori, trasmissioni o batterie per auto termiche e ibride, che rappresentano ancora la quasi totalità delle vendite al di fuori dell'Europa e della Cina. Avrà circa 19.000 dipendenti distribuiti in 17 siti produttivi e 5 centri di ricerca, con un fatturato annuo previsto di 15 miliardi di euro. Renault e Geely hanno trasferito al jv la proprietà intellettuale dei loro motori.



Horse Powertrain Limited svilupperà in totale autonomia le future tecnologie dei motori e delle trasmissioni, soprattutto nel campo dei carburanti alternativi, come metanolo verde, etanolo e idrogeno. La complementarità della joint-venture, a livello di portafoglio prodotti e di impronta regionale, potrà offrire soluzioni all’80% del crescente mercato mondiale dei gruppi motopropulsori.

L'azienda sarà fornitore di molti clienti industriali, tra cui il Gruppo Renault, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan e Mitsubishi Motors Company, ma l’azienda è pronta a collaborare con clienti e partner di tutto il mondo.

Matias Giannini è stato nominato ceo di Horse Powertrain Limited. Lee Ma e Juan Ferrera sono rispettivamente stati nominati direttore finanziario e direttore risorse umane.

Per il ceo del Gruppo Renault Luca de Meo si tratta di "Oggi un passo importante per la decarbonizzazione dei trasporti su strada. La partnership con un’azienda come Geely per creare un nuovo protagonista dotato delle capacità, del know-how e delle competenze necessarie per sviluppare tecnologie relative alle motorizzazioni termiche a bassissime emissioni e tecnologie ibride ad alto risparmio, è di fondamentale importanza per il futuro". "Affinché il settore raggiunga l’obiettivo della neutralità carbonica nei prossimi decenni - dichiara Eric Li, Presidente di Geely Holding - è fondamentale puntare su sinergie mondiali, tecnologie multiple e condivisione delle esperienze".





