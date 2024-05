A Pomigliano Panda fino al 2029, avanti Tonale e Hornet

A Pomigliano, dove si producono il Tonale e la Dodge Hornet, si continuerà a produrre la Panda almeno fino al 2029, Lo ha ribadito l'azienda al tavolo al MImit.

"L'incontro su Pomigliano e Cassino segue l'importante incontro di ieri a Torino, dove è stata annunciata la produzione della 500 ibrida e altre scelte che ci permetteranno di chiudere il cerchio per arrivare all'accordo di programma sul settore automotive e di centrare l'obiettivo di 1 milione di veicoli entro 2030 e rafforzare il settore e tutta la rete dell'indotto e della componentistica. Per questo motivo abbiamo chiesto la convocazione a Palazzo Chigi per concludere positivamente con garanzie e verifiche" spiega il segretario generale della Fim, Ferdinando Uliano. "Pomigliano - ricorda Uliano - ha chiuso in positivo la produzione 2023, un aspetto importante che oggi, con la notizia della continuità produttiva della Panda ibrida al 2029 e forse oltre, insieme alle altre produzioni, ci fa ben sperare anche rispetto all'occupazione nei prossimi anni sia per Pomigliano che per l'indotto. Restano però sul tavolo aspetti strutturali come costo dell'energia su cui bisogna lavorare per ridurre i costi produttivi, questo deve avvenire dentro uno schema che definisce le responsabilità di ognuno: Stato, Regioni e azienda per rendere competitivo oltre che il sito di Pomigliano l'intero settore industriale nel nostro Paese"..





