Urso: 'Confronto con Stellantis per aumento della produzione'

"Con Stellantis c'è un confronto continuo iniziato 18 mesi fa nel tavolo automotive che abbiamo ripristinato con tutti i soggetti. Poi il confronto si è focalizzato sulla produzione di Stellantis e tireremo le somme con l'obiettivo di aumentare la produzione di veicoli nel nostro Paese che si era notevolmente ridotta negli ultimi anni per riportarla almeno al livello di un milione di veicoli con modelli più innovativi non soltanto elettrici." Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso rispondendo ad una domanda su un possibile scontro con l'azienda. "Va applicata, ha aggiunto, la legge sulle indicazioni fallaci, cioè le insegne che arbitrariamente vengono messe sui prodotti non italiani per far credere ai consumatori italiani che sono stati realizzati in Italia". "Siamo consapevoli che il mercato italiano è aperto, ha aggiunto, ha una produzione interna limitata che non soddisfa appieno le esigenze del mercato. E' l'unico Paese produttore in Europa che ha un divario così ampio tra auto prodotte, 450mila, e auto comprate dagli italiani, circa un milione e mezzo l'anno.

Vogliamo colmare questo divario aumentando la produzione in Italia. Riteniamo che sia utile un secondo produttore che possa realizzare nel nostro Paese con lavoro italiano, con componenti italiane macchine anche realizzate da altre case automobilistiche".



