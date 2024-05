Nasce Maestri Design e debutta con la Giannini Spettacolo

Nasce a Torino Maestri Design e debutta con la Giannini Spettacolo, prima creazione della nuova divisione dedicata al design delle vetture speciali. La presentazione della vettura è avvenuta nella sede dell'azienda, l''ex fabbrica Pininfarina tra Grugliasco e Torino, di fronte a un pubblico di appassionati di auto, rappresentanti dell'industria e del design, oltre che ai partner del gruppo.

Spettacolo, già presentata a Roma lo scorso 10 maggio, è frutto della collaborazione tra Maestri di Angelo Vicino e Impero di Fabrizio Grandi, licenziataria di Giannini. La nuova vettura, realizzata secondo le idee del capo progetto Paolo Mancini (nonché general manager di Maestri), nasce sulla base della 500 Abarth ed è caratterizzata da un design lineare e da forme accattivanti. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il motore ha una spinta da 1.4 t.jet e un turbo in grado di erogare fino a 250 cv per una velocità massima di 280 Km/h. "Da figlio d'arte di una storica famiglia di costruttori di automobili speciali - commenta Mancini - che per decenni ha realizzato vetture per i più noti brand internazionali di auto, ho con immenso piacere sposato il progetto per il prestigio del brand Giannini, con la volontà di portare alto il nome Giannini Automobili per il futuro e di realizzare con Maestri Design prodotti dal sapore italiano. Per questo motivo ho risposto positivamente alla chiamata di Angelo Vicino, prendendomi l'impegno di affermare Maestri Design nel mondo automobilistico mondiale".



