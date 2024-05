Stellantis cresce nel mercato europeo totale ed elettrificato

Stellantis conferma l'avvio positivo del 2024 nella classifica delle vendite totali del mercato europeo (Eu29) e cresce nei primi quattro mesi del 4,4% in volumi e confermando una quota di mercato del 18,8%, in crescita di 0,5 punti rispetto ai risultati dell'esercizio 2023.

Germania e Portogallo hanno registrato un incremento a due cifre, con Francia, Italia, Regno Unito e altri paesi europei in crescita rispetto all'anno precedente. Stellantis Pro One mantiene una quota di mercato del 30% e un aumento dei volumi dell'11%, guidando il business dei veicoli commerciali. Nel mercato dei veicoli elettrici a batteria (Bev), Stellantis registra una performance stabile delle vendite rispetto allo scorso anno, con una crescita significativa in Francia, Portogallo e Polonia, raggiungendo nei primi quattro mesi una quota di mercato nel settore Bev omplessivo del 14,1%. "I risultati dei nostri primi mesi riflettono l'agguerrita concorrenza del settore, in assenza di incentivi in molti importanti mercati europei. Stiamo guidando la transizione verso l'elettrificazione in molti dei nostri paesi chiave e la nostra offerta di veicoli commerciali rimane senza rivali. Il forte andamento delle vendite, il robusto portafoglio ordini e il miglioramento dell'acquisizione degli ordini suggeriscono un impatto positivo anche nel secondo trimestre. Con il lancio di oltre 25 nuovi modelli made in Europe di tutti i marchi, prevediamo un ulteriore slancio nel corso dell'anno" commenta Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer di Stellantis della Enlarged Europe.



