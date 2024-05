Piaggio, nel trimestre utile in calo a 18,7 milioni

Piaggio chiude il primo trimestre 2024 in contrazione, i ricavi sono pari a 428 milioni (-21,3%), l'ebitda di 75,3 milioni di euro (-7,1%), il risultato operativo pari a 41,3 milioni (-7,8%) e un utile netto di 18,7 milioni (-22,5%). "La flessione del fatturato riflette l'andamento delle vendite dei mercati asiatici, che, di contro, nei primi tre mesi del 2023 segnarono la performance più elevata di sempre - commenta Michele Colaninno, amministratore delegato di Piaggio - e il costante monitoraggio dei costi e della produttività ha consentito al gruppo di raggiungere negli ultimi mesi i livelli di marginalità più alti di sempre: la redditività rimane il driver fondamentale per il futuro e l'obiettivo ambizioso è di confermare per il 2024 tali risultati, indipendentemente dal possibile temporaneo rallentamento di alcuni mercati". L'ebitda margin è pari al 17,6% (14,9% al 31 marzo 2023) e l'ebit margin è pari al 9,7% (8,2% al 31 marzo 2023).

Al 31 marzo 2024 il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 120.300 veicoli (-22,3%), di cui 91.400 veicoli a due ruote . "Il confronto con il primo trimestre dello scorso anno, riflette il necessario riequilibrio delle scorte fatte dalle reti di distribuzione mondiali per anticipare l'introduzione delle nuove normative sulle emissioni che entrano in vigore tra il 2024 e il 2025 per i veicoli a due, tre e quattro ruote. Da marzo, dopo diversi mesi di flessione, l'area dell'estremo oriente sta mostrando segnali di stabilizzazione e nel corso dell'anno si prevede un moderato miglioramento delle vendite. Anche il mercato indiano registra segnali positivi di ripresa, e la buona performance sarà consolidata dalla stabilità politica dopo il periodo elettorale" aggiunge il ceo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA