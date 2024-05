Hankook sta per acquisire il controllo della Hanon System

La sudcoreana Hankook (settimo fabbricante di pneumatici al mondo) sta per completare l'acquisizione tramite un'ulteriore quota del 25% rispetto a quella già posseduta del controllo di Hanon System.

L'azienda sudcoreana - in passato di proprietà di Visteon - è un importante produttore globale di sistemi di gestione termica delle batterie, nonché di sistemi Hvac sia per veicoli Ice che elettrici, competitor di aziende del calibro di Denso, Mahle e Valeo.

Hankook deteneva già una partecipazione del 19,5% in Hanon, acquisita nel 2014 per il corrispettivo di 1,3 miliardi di dollari .

Un nuovo l'accordo, appena sottoscritto, prevede l'esborso di un ulteriore miliardo a favore della società di private equity Hahn & Company, che è attualmente il maggiore azionista di Hanon con una quota del 50,5%.

L'accordo punta a rafforzare la presenza di Hankook Tire nel segmento globale dei veicoli elettrici. Tra i clienti di Hanon ci sono Hyundai Motor Group, Volkswagen, Bmw, Mercedes-Benz e Ford.



