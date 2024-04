Le case tedesche ottimiste al Salone di Pechino

La concorrenza è più accesa che mai, ma i gruppi automobilistici tedeschi Volkswagen, Mercedes, Bmw mirano a consolidarsi sul mercato automobilistico della Cina e al salone dell'auto di Pechino sfidano la crescente concorrenza cinese. Lo riferisce l'agenzia tedesca Dpa.

"Non ci fermiamo", ha detto il Ceo di Mercedes, Ola Källenius, evidenziando l'adattamento della sua casa al rapido sviluppo tecnologico cinese. Oliver Zipse di Bmw ha promesso investimenti continui in Cina. Dal canto suo Volkswagen ha annunciato di voler accelerare nel mercato cinese delle auto elettriche: "Stiamo procedendo a tutta velocità per migliorare in questo segmento", ha dichiarato Oliver Blume, amministratore delegato del gruppo sottolineando l'importanza di adeguarsi alla competizione tecnologica e di costi.

Per il 2026 Volkswagen mira a eguagliare i concorrenti locali con modelli base di classe compatta, come Golf. L'azienda finanzierà lo sviluppo delle sue auto elettriche con le robuste vendite nel settore dei motori a combustione.

Al salone dell'auto di Pechino, che rivela le strategie dei produttori, sembrano emergere van multifunzionali e Mercedes prevede di lanciare un modello elettrico di lusso. I produttori cinesi, invece, offrono ampio comfort come sedili posteriori con massaggio, e si lavora alla guida autonoma, emerge dal resoconto dell'agenzia tedesca.



