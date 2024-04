Gm, nel primo trimestre balzo dell'utile a +25%

Nonostante un leggero calo nelle vendite di veicoli negli Stati Uniti, l'utile netto del primo trimestre di General Motors è aumentato di oltre il 25% grazie alle consegne di pickup e altri veicoli ad alto profitto.

La casa automobilistica ha affermato che mentre il prezzo medio di vendita per veicolo è leggermente sceso rispetto allo scorso anno, attestandosi a poco meno di 50.000 dollari, le vendite di pickup sono rimaste forti e non si vede l'erosione dei prezzi in tutta la sua gamma che hanno sperimentato altre società. Gm ha dichiarato di aver guadagnato 2,97 miliardi di dollari da gennaio a marzo, con un fatturato in aumento del 7,6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa a poco più di 43 miliardi di dollari. Una cifra che ha superato i 41,15 miliardi di dollari previsti dagli analisti.



