Cinese Dongfeng vuole produrre in Italia 100mila auto

La cinese Dongfeng Motor Group sta conducendo i primi colloqui con il governo italiano per la produzione di automobili in Italia. Lo si legge su Bloomberg, secondo cui Dongfeng starebbe valutando la capacità di produrre più di 100mila veicoli all'anno nel nostro Paese. Lo ha dichiarato Qian Xie, a capo del business europeo del gruppo cinese, specificando che "l'Italia è uno dei mercati automobilistici più grandi d'Europa e per una casa automobilistica cinese avere una produzione locale significa anche poter distribuire meglio in tutti gli altri Paesi dell'area", aggiunge Bloomberg.



CA Auto bank partner finanziario di Dongfeng Italia

