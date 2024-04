CA Auto bank partner finanziario di Dongfeng Italia

CA Auto Bank controllata da Crédit Agricole Consumer Finance, è stata scelta come partner finanziario da Dongfeng Italia, filiale italiana di Donfeng Motor Corporation, una delle 'big Four' dell'industria automotive cinese.

In virtù della partnership, CA Auto Bank fornirà - si legge in una nota - le proprie soluzioni finanziarie su misura a dealer e clienti dei brand Dongfeng che verranno commercializzati in Italia.

L'accordo abbraccia l'intera gamma dei marchi di Dongfeng che faranno il loro debutto sul suolo italiano, a partire dal marchio premium Voyah, con i modelli elettrici Voyah Free e Voyah Dream, presentati in Italia durante la Milano Design Week.

A questo si aggiungeranno i brand MHero, Nammi e Dongfeng.





