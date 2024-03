Aston Martin, Italia è diventato terzo mercato in Europa

L'Italia sta diventando un mercato sempre più centrale per Astonn Martin, che oggi a Milano ha presentato la nuova Vantage alle Officine del Volo. Un'occasione non solo per ammirare la nuova sportiva, ma anche per fare il punto della situazione sull'anno appena concluso. E se a livello europeo Austin Martin ha fatto segnare una crescita delle vendite del 38%, i risultati in Italia sono stati ancora migliori, come ha evidenziato Andreas Bareis, regional president di Aston Martin Europe.

"Se in Europa siamo cresciuti del 38%, in Italia abbiamo avuto un exploit ancora migliore, con una crescita del 54% e questo è un risultato ancora migliore" ha detto all'Ansa Andreas Bareis, che guarda con ottimismo anche al 2024. "Con l'arrivo dei nuovi modelli e con l'apertura a fine 2023 di una nuova concessionaria a Bologna, siamo convinti che nel 2024 vedremo un'ulteriore crescita dei volumi in tutta Europa e specialmente in Italia".

Italia che, dunque, sta diventando sempre più centrale nelle strategie di Aston Martin. "Non guardiamo solo ai semplici numeri di vendita, il nostro obiettivo è di consolidare l'immagine di Aston Martin in Italia. Storicamente il primo mercato in Europa è stato la Germania, poi c'è la Svizzera, ma soprattutto grazie alla crescita nel 2023 l'Italia ora è il terzo mercato più importante per noi" ha continuato Bareis. "Per questo nei nostri piani vi sono maggiori investimenti in Italia, a partire dalla terza sede aperta pochi mesi fa, e daremo un'attenzione particolare al mercato italiano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA