Tesla e governo in trattativa per sito di camion in Italia

Tesla sarebbe in trattativa con il governo per la produzione in Italia di camion e furgoni elettrici. Lo riporta il Sole 24 ore parlando di "contatti che tra qualche stop and go vanno avanti da mesi". Secondo alcune fonti industriali, scrive il quotidiano, il ministero delle Imprese e del made in Italy nelle ultime settimane avrebbe approfondito il dialogo con un possibile nuovo costruttore dell'automotive e "i contatti più seri sarebbero con la Tesla di Elon Musk". Il Sole parla di un'interlocuzione che va avanti dalla scorsa estate, parallelamente a quelle avviate con tre produttori cinesi, sempre per eventuali investimenti produttivi nel settore dell'elettrico: Byd, Great Wall Motors e Chery Automobile. Con quest'ultimo, in particolare, il dialogo sarebbe entrato in uno stadio più avanzato nell'ultimo mese dopo una serie di sopralluoghi in ex aree industriali del Sud proposte di funzionari del Mimit come possibili localizzazioni. Cercare di portare un altro costruttore in Italia, sottolinea il Sole, avrebbe l'obiettivo "di strappare un grande investimento in Italia" o "quantomeno di scuotere il dialogo con Stellantis prospettando al gruppo guidato da Carlos Tavares una scomoda concorrenza in Italia".



