JCDecaux è il settimo partner di Software République

Software République, fondata nel mese di aprile 2021, tramite nuove collaborazioni sostiene i territori nelle sfide del futuro, e adesso, a Dassault Systèmes, Eviden, Orange, Gruppo Renault, STMicroelectronics e Thalessettimo, aggiunge un settimo membro, che risponde al nome di JCDecaux. L'azienda in questione, numero uno al mondo della comunicazione esterna, darà un grande contributo allo sviluppo di soluzioni innovative riguardanti gli enti locali e le città, consentendo a Software République di ampliare le sue attività e la sua impronta tecnologica. Inoltre, grazie alle sue competenze nell'analisi della mobilità e nella comprensione del pubblico, oltre che nelle tecnologie pubblicitarie, JCDecaux aggiungerà il suo know-how a quello dei partner fondatori di Software République, per sviluppare servizi innovativi appannaggio di città ed utenti, al fine di realizzare soluzioni digitali per il futuro di enti pubblici e territori. Un esempio concreto delle potenzialità di Software République è rappresentato dalla concept car H1st Vision, ma il progetto è solo un esempio di cosa intende Luca de Meo, ceo del gruppo Renault, per lavoro di squadra pensando fuori dagli schemi.





