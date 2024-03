Presto una collaborazione strategica tra Nissan ed Honda

Un memorandum d'intesa è stato firmato da Nissan Motor Co. e Honda Motor Co. per un collaborazione legata ad uno studio di fattibilità relativo ai settori dell'elettrificazione e dell'intelligenza dei veicoli che comprende le piattaforme software per il settore automobilistico, i componenti principali relativi ai veicoli elettrici, ed i prodotti complementari.

In questo modo, i brand procederanno ad un cambiamento di passo nel cammino verso la neutralità del carbonio e l'azzeramento degli incidenti stradali fatali, unendo le loro capacità migliori ed esplorando anche la possibilità di una futura collaborazione.

"È importante prepararsi al ritmo crescente di trasformazione della mobilità nel medio-lungo termine - ha dichiarato Makoto Uchida - president and ceo di Nissan - ed è significativo che abbiamo raggiunto questo accordo sulla base di una comprensione reciproca del fatto che Honda e Nissan devono affrontare sfide comuni". "Valuteremo insieme se la sinergia delle tecnologie e delle conoscenze che le nostre aziende hanno coltivato ci permetterà di diventare leader del settore - ha affermato Toshihiro Mibe, director, president and representative executive officer Honda - creando nuovo valore per l'industria automobilistica".



