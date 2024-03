Bene mercato usato, ogni 100 auto nuove 193 di seconda mano

Prosegue la stagione positiva per il mercato dell'usato che a febbraio archivia aumenti a due cifre, anche per effetto della giornata lavorativa in più per l'anno bisestile. I passaggi di proprietà delle auto al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno registrato un incremento del 15,6% rispetto a febbraio 2023 (+10,1% in termini di media giornaliera), confermando come il mercato dell'usato continui ad attrarre maggiori consensi rispetto al mercato del nuovo: per ogni 100 auto nuove a febbraio ne sono state vendute 185 di seconda mano, che salgono a 193 nel primo bimestre dell'anno. In crescita anche i passaggi netti di motocicli, che hanno messo a bilancio un incremento del 14,3% rispetto a febbraio 2023 (+8,8% in termini di media giornaliera). I dati sono nell'ultimo bollettino mensile Auto-Trend, l'analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia sui dati del Pra, consultabile sul sito www.aci.it .

Per quanto riguarda le alimentazioni le preferenze dei consumatori, per l'ennesima volta, sono ricadute sui carburanti tradizionali (gasolio e benzina); la quota delle vetture ibride a benzina di seconda mano si attesta tuttavia al 6,3%, evidenziando un aumento del 72,4%. Sempre al palo le compravendite di auto elettriche, che seppure in crescita del 71,2%, non superano ancora lo 0,6% di quota. Nelle minivolture si confermano al primo posto le alimentazioni diesel (49,7% di quota a febbraio, in calo rispetto all'analogo mese del 2023, quando era il 53%). L'incidenza delle alimentazioni ibride a benzina si colloca invece al 7,9%, superando ancora una volta quella delle alimentazioni a gpl che si attesta al 7,5%. In aumento le minivolture di auto ibride a gasolio (+60,5%), la cui quota resta però ancora al di sotto del 2%. Nei primi due mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023 i trasferimenti netti evidenziano aumenti del 14,1% per le autovetture, dell'11,4% per i motocicli e del 13,2% per tutti i veicoli.





