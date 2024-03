Fiat si conferma leader di mercato in Brasile a febbraio

Con una fetta del 22% delle vendite complessive di veicoli in Brasile, Fiat si conferma anche a febbraio leader lel mercato sudamericano. Il mese scorso sono state immatricolate in tutto 34.328 unità, l'11% in più rispetto a gennaio, e oltre 10mila in più rispetto alla prima concorrente, Volkswagen. La supremazia di Fiat si conferma nel segmento berline (28,2% del mercato), pick-up (37,1%) e furgoni (42%). Ancora una volta il pick-up Strada è stato il veicolo più venduto nel Paese, 8.568 immatricolazioni, mentre le utilitarie Argo e Mobi occupano terzo e quarto posto classifica, con rispettivamente 6.507 e 6.288 esemplari venduti.



