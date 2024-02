Nel 2023 la vietnamita VinFast ha perso 2,4 miliardi di dollari

VinFast, la principale Casa automobilistica del Vietnam, ha fatto segnare lo scorso anno una perdita netta di 2,39 miliardi di dollari, (+14,7% rispetto al 2022) sostanzialmente per aver mancato il suo obiettivo di vendite per l'anno 2023, che era di 50mila unità.

Durante lo scorso anno finanziario, VinFast - si legge in un comunicato - ha infatti consegnato quasi 35mila auto elettriche, pari a 1,09 miliardi di dollari e con un aumento del 111% rispetto all'anno precedente.

Nonostante questa debacle le entrate del costruttore vietnamita - che opera in patria, negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e presto anche in India - sono aumentate nel 2023, raggiungendo 1,19 miliardi di dollari, con un incremento del 91% rispetto all'anno precedente.

"Abbiamo riscontrato risultati favorevoli nelle nostre operazioni commerciali nel quarto trimestre, con una forte crescita dei ricavi e un miglioramento dei margini di profitto - ha commentato Anh Nguyen, direttore finanziario di VinFast - e rimaniamo concentrati sul miglioramento della performance degli investimenti e sul rafforzamento del nostro bilancio, cosa che faremo riducendo i costi di produzione e dei materiali".

Lanciato nel 2017, il brand VinFast ha come obiettivo a breve scadenza di vendere 100mila unità a fine 2024. Ha inoltre annunciato di volersi espandere in altri mercati internazionali oltre all'India. L'azienda vietnamita prevede di investire almeno 1,2 miliardi di dollari in Indonesia per creare una fabbrica di veicoli elettrici, e sta programmando di realizzare una nuova fabbrica anche nelle Filippine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA