Collaborazione Bosch ed Edag, nasce gigante engineering auto

Bosch, attraverso la sua divisione Engineering ed il colosso tedesco della consulenza in ambito automotive Edag Engineering (quasi 800milioni di fatturato all'anno) hanno firmato un memorandum d'intesa riguardante la collaborazione su progetti di ingegnerizzazione completa dei veicoli. Attraverso questo accordo Bosch ed Edag puntano ad mettere congiuntamente a disposizione del mercato le proprie competenze integrando nel miglior modo possibile le rispettive aree di specializzazione.

Questo grazie alla vasta esperienza che entrambe le aziende hanno acquisito portando a termine progetti completi, dallo studio dei veicoli alla loro produzione.

Quando l'accordo sarà operativo le Case automobilistiche e gli altri clienti del settore riceveranno da un unico fornitore un insieme completo e integrato di servizi di ingegneria su misura per le loro esigenze, senza doversi preoccupare di coordinare le singole aree ingegneristiche. "I requisiti sempre più stringenti in materia di ambiente e sostenibilità, e i nuovi trend come i veicoli basati sul software - ha detto Johannes-Jörg Rüger, presidente di Bosch Engineering - portano a una crescente complessità nella progettazione dei veicoli.

Sfruttando le nostre sinergie, possiamo lavorare insieme ai clienti per portare nuovi modelli su strada in modo ancora più veloce e conveniente".

A sua volta l'italiano Cosimo De Carlo, che dal 2018 è ceo del Gruppo Edag, ha sottolineato che "l'unione delle competenze di Edag e Bosch Engineering fungerà da acceleratori delle innovazioni tecnologiche". Insieme, le due aziende offrono infatti un'ampia gamma di servizi per sistemi di bordo, che riguardano per esempio le reti elettriche ed elettroniche (E/E), le architetture hardware e software, lo sviluppo di nuove funzionalità e di specifici componenti.

Ma anche lo sviluppo di derivati, l'integrazione dei sistemi, il testing e la pianificazione della produzione coprendo quindi l'intero spettro dei servizi di progettazione e ingegneria, dal pre-sviluppo alla distribuzione di veicoli e impianti di fabbricazione completi. Le due aziende spiegano che questo include le attività di styling, modellazione virtuale, sviluppo di elettronica e software, costruzione di prototipi, test dell'hardware e fornitura di servizi tecnici e metodi di produzione.

I collaudati sistemi di simulazione, i gemelli digitali per i prodotti e per la produzione e un insieme completo di competenze nelle fabbriche intelligenti garantiranno alta qualità, sicurezza, agilità e flessibilità nel processo di sviluppo e produzione. Il memorandum d'intesa tra le due aziende nasce da una collaborazione pluriennale, sulla base della quale sono già stati completati con successo progetti comuni per varie Case automobilistiche nell'ingegneria completa dei veicoli. Questo accordo intensifica ulteriormente tale collaborazione.

"Utilizzando strategie sostenibili e processi e metodi all'avanguardia, creiamo insieme l'ambiente ottimale per gestire la complessità dei compiti associati all'ingegneria completa dei veicoli e all'implementazione di fabbriche intelligenti, in modo da consentire un lancio di successo sul mercato", hanno dichiarato Cosimo De Carlo e Johannes-Jörg Rüger.



