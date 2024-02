JLR: utile da 627 milioni di sterline nel Q3 del FY24

Resi noti da Jaguar Land Rover Automotive plc i risultati finanziari dei tre mesi precedenti il 31 dicembre 2023, un arco temporale nel quale il fatturato è stato di 7,4 miliardi di sterline, con una crescita del 22% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi dei nove mesi fino al 31 dicembre 2023 sono stati di 21,1 miliardi di sterline, i più alti di sempre di JLR nei primi nove mesi di un esercizio finanziario, ed in aumento del 35% rispetto all'anno precedente. Parlando di utile, al lordo delle imposte e delle voci straordinarie (PBT), questo è stato di 627 milioni sterline nel terzo trimestre del FY24, il più alto utile trimestrale di JLR dal quarto trimestre del FY17, mentre il margine EBIT nel terzo trimestre è dell'8,8%: più del doppio rispetto a quello del terzo trimestre del FY23. Infine, il free cash flow è stato di 626 milioni di sterline, e l'indebitamento netto è stato ridotto a 1,6 miliardi di sterline.

"Abbiamo realizzato un'ulteriore performance finanziaria eccezionale nel terzo trimestre, con il nostro miglior profitto trimestrale degli ultimi sette anni e con il nostro fatturato più alto di sempre per i primi nove mesi di un anno finanziario - ha dichiarato Adrian Mardell, Amministratore Delegato di JLR - le vendite dei nostri veicoli modern luxury hanno raggiunto nuovi record nel trimestre e siamo entusiasti del forte interesse dei clienti per il nostro prossimo lancio di Range Rover Electric".



