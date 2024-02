Fiat Algeria avvia per la prima la volta la vendita online

Per la prima volta in Algeria, Fiat ha lanciato una piattaforma di acquisto online per i suoi modelli commercializzati nel Paese nordafricano. Lo ha annunciato Fiat Algeria in un comunicato. "Questa iniziativa pionieristica mira a offrire un'esperienza di acquisto dell'auto innovativa e semplificata. La piattaforma, all'avanguardia nella distribuzione di auto in Algeria, offre ai clienti la possibilità di scegliere, ordinare e pagare il proprio veicolo.

Potranno anche selezionare il modello, la versione e il colore che desiderano, inserire i propri dati personali e i documenti d'identità e pagare il veicolo con carta bancaria o postale o con bollettino bancario", si legge nella nota. Fiat precisa che i clienti algerini potranno scegliere la loro nuova auto del marchio italiano da un contingente di 200 veicoli dedicati alla vendita online, rinnovati ogni settimana. "Potranno seguire tutte le fasi del processo di acquisto direttamente dal proprio telefono o computer e la consegna avverrà presso il concessionario Fiat di loro scelta o quello più vicino al loro domicilio", viene precisato.



