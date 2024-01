E-Lion Day 2024 manifesto dell'impegno ambientale di Peugeot

Il Leone di Peugeot non ha dubbi: contando sulla sua storia, sulla sua forza e sulla sua posizione vuole diventare il leader nel mercato elettrico europeo entro il 2025.

Un impegno che è stato ribadito nell'edizione dell'E-Lion Day 2024, la seconda dopo il debutto dello scorso anno di quello che è un vero proprio evento-manifesto dei programmi di Peugeot a favore dello sviluppo sostenibile.

"Con il progetto E-Lion - ha detto Linda Jackson, ceo della marca francese di Stellantis - mobilita tutto il suo know-how tecnologico e la creatività dei suoi team per consentire a tutti i suoi clienti di accedere alla mobilità sostenibile. In qualità di leader, vogliamo spianare la strada. È un compito incredibilmente gratificante".

Elemento centrale della presentazione fatta dalla Jackson è stato il programma Allure Care dedicato alla nuova E-3008 che punta ad accelerare l'adozione di auto elettriche di ultima generazione.

Lo fa offrendo ai clienti la tranquillità di cui hanno bisogno per effettuare il passaggio alla nuova mobilità a zero emissioni.

Allure Care garantisce nella nuova E-3008 il motore elettrico, il sistema di ricarica, il sistema propulsivo e i principali componenti elettrici e meccanici per 8 anni e 160.000 km aggiungendosi alla garanzia specifica (anch'essa della durata di 8 anni e 160.000 km) che Peugeot prevede per tutte le batterie dei suoi modelli elettrici.

Con il lancio di Allure Care nei principali mercati europei, Peugeot diventa il primo marchio europeo a offrire una copertura così ampia su uno dei suoi modelli.

L'attivazione della copertura è automaticamente - per la durata di 2 anni o 25.000 km - dopo ogni intervento di manutenzione effettuato dalla rete Peugeot.

"Crediamo che Allure Care accelererà l'adozione dell'ultima generazione di modelli elettrici Peugeot - ha commentato Phil York, direttore marketing e comunicazione della Casa del Leone - offrendo ai clienti la tranquillità di cui hanno bisogno per fare questo passo".

"Questa copertura di eccezionale ampiezza è una testimonianza della fiducia che abbiamo nella qualità e nell'affidabilità dei nostri prodotti".

Linda Jackson ha anche annunciato l'arrivo di ChatGPT nell'i-Cockpit di tutti i modelli della marca. L'introduzione riguarderà i veicoli passeggeri e commerciali in 5 mercati 'pilota' a cui seguirà un lancio più ampio a partire dalla seconda metà del 2024.

ChatGPT che il più noto modello di intelligenza artificiale generativa attraverso l'integrazione nell'i-Cockpit diventerà, attraverso l'assistente vocale Ok Peugeot, un vero e proprio partner in grado di rispondere a domande e richieste su qualsiasi tipo di argomento.

Sarà ad esempio sufficiente esprimere la propria richiesta affinché ChatGPT risponda in modo esauriente ad esempio suggerendo i punti di riferimento da visitare in una città e portando l'auto nella varie destinazioni di un vero e proprio tour turistico che comprende anche le notizie in voce sui luoghi.

Il Leone continua a proteggere - in senso più ampio - anche l'ambiente naturale e le prossime generazioni. Nella primavera del 2023 era stata avviata una prima partnership con l'associazione scientifica ed educativa francese Under The Pole, una delle cui missioni è quella di sensibilizzare le nuove generazioni sulle grandi sfide della conservazione degli oceani.

Oggi è stata annunciata una seconda partnership per il 2024 con l'ente benefico britannico Born Free, che lavora per proteggere in Kenya e in altri Paesi del mondo le specie selvatiche e i luoghi selvaggi coinvolgendo, educando e responsabilizzando le comunità locali.



