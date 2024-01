General Motors annuncia investimenti per 1,3 miliardi in Brasile

La compagnia automobilistica statunitense General motors (Gm) ha annunciato investimenti per 7 miliardi di real (1,3 miliardi di euro) in Brasile entro il 2028. I fondi saranno utilizzati per lo sviluppo di mobilità sostenibile e di tecnologie per il mercato locale. L'annuncio è stato fatto dal presidente di Gm international, Shilpan Amin, e dal presidente di Gm per il Sud America, Santiago Chamorro, al termine di un incontro con il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva. Il nuovo ciclo di investimenti è inferiore del 30% rispetto ai 10 miliardi di real (1,8 miliardi di euro) del precedente, annunciato nel 2019. Gm ha informato inoltre che tutti gli stabilimenti dell'azienda riceveranno "evoluzioni che li renderanno più moderni, agili e sostenibili". Il mese scorso General motors aveva annunciato il taglio di 1.100 dipendenti nel Paese attraverso un programma di licenziamenti volontari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA