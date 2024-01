Atessa, dove nascono i furgoni made in Italy

Lo stabilimento di Atessa, in Abruzzo, è stato inaugurato il 28 febbraio 1981 e si estende su una superficie di 1,2 milioni di metri quadrati di cui circa 376.000 coperti. Oggi si producono i modelli Fiat Professional Ducato, Peugeot Jumper, Citroen Boxer e Opel Vauxhall. I dipendenti sono circa 5.000, il 21% donne, età media 46 anni.

Inaugurato con la nascita della joint-venture al 50 per cento tra Fiat e Psa, dal 1981 sono stati prodotti 7,3 milioni di furgoni per i marchi Fiat Professional, Peugeot e Citroen. Dal 2022 si è aggiunta anche la produzione del veicolo commerciale a marchio Opel Vauxhall. Lo stabilimento fino alla fusione tra Fca e Psa ha avuto il nome di Sevel, acronimo di Società Europea Veicoli Leggeri. Perr sedici anni consecutivi, il modello simbolo di Fiat Professional è stato eletto dai lettori della prestigiosa rivista tedesca Promobil "Migliore base per i camper", confermando la sua leadership del settore motorhome.

Il motto dello stabilimento abruzzese è "We speak with facts", "Parliamo con i fatti". A dimostrare questa attitudine, anche il rapporto tra i volumi di componenti che entrano nello stabilimento e il nummero di veicoli prodotti. Ogni giorno, a fronte di 400 camion e 2 treno di materiali si contano in uscita 190 bilici e ben dieci treni.







