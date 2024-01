Stellantis annuncia acquisto del 70% di DPaschoal in Brasile

Il gruppo automobilistico Stellantis ha annunciato l'acquisizione del 70% delle quote di Comercial Automotiva, società titolare della DPaschoal, azienda leader nella vendita di ricambi auto e servizi aftermarket in Brasile. Grazie all'operazione - di cui non è stato rivelato il valore - Stellantis ottiene la partecipazione di maggioranza in una delle più importanti aziende brasiliane nel settore dei servizi automobilistici, con 74 anni di storia, 2.800 dipendenti, 123 negozi e 28 centri di distribuzione.

L'operazione è già stata approvata dal Consiglio di Amministrazione per la Difesa Economica (Cade), l'Antitrust brasiliano. "Si tratta di un momento importante nella storia di Stellantis nel Paese", ha affermato il presidente del gruppo in Sud America, Emanuele Cappellano. "C'è uno spazio in Brasile che deve essere occupato", ha aggiunto. L'acquisizione - che segue la recente acquisizione Norauto in Argentina - braccio ricambi ufficiali (Oem) di Stellantis - comprende tutti i marchi del gruppo DPaschoal, che vanta un fatturato di 2,6 miliardi di real (480 milioni di euro). DPaschoal opera nel segmento dei ricambi provenienti da produttori indipendenti e sostitutivi (Iam), che rappresenta l'80% del settore in Brasile, un mercato che raggiunge i 61 miliardi di real (11,4 miliardi) di fatturato annuo in Brasile e 96 miliardi di real (17,8 miliardi di euro) in Sud America. "Si tratta di mercati complementari. Oggi la rete di concessionari non opera nella fascia di mercato in cui opera DPaschoal", ha spiegato Cappellano, aggiungendo che l'acquisizione "apre molte opportunità".



