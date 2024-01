Alfa Romeo cresce di più nel comparto premium globale

Alfa Romeo registra nel 2023 la maggiore crescita a livello globale nella top 15 dei principali marchi Premium, con un incremento delle vendite del 30%. In Europa l'aumento è del 46%: a trainare le performance l'Italia +73%, Germania +71%, Belgio +62%, Francia +20%, Olanda +78%, Svizzera +20%.

Il Middle East & Africa è ancora la regione che mostra la crescita maggiore registrando un +74% supportata dal mercato turco +155%. Contribuisce con un incremento nelle vendite del +7% anche la regione India Asia Pacific dove, nel 2023, Alfa Romeo ha consolidato la sua presenza, a Singapore e Hong Kong.

In North America, il debutto di Tonale a settembre è stato accolto con grande entusiasmo.

"Il dato di crescita è perfettamente in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati per il 2023. Essere il marchio premium che cresce di più tra i migliori competitors globali non può che renderci orgogliosi e rappresenta per noi il risultato di una strategia chiara e stabile. E' una conferma del fatto che stiamo eseguendo, velocemente, il piano a lungo termine che abbiamo disegnato e annunciato nel 2021: un nuovo prodotto ogni anno, con una attenzione altissima sulla qualità.

La disciplina e la velocità nell'esecuzione della nostra strategia è fondamentale per rispondere con reattività ad un mercato in rapida evoluzione", commenta Jean Philippe Imparato, ceo di Alfa Romeo.



