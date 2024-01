Per Škoda Italia il 2023 è stato 'solidamente positivo'

Gli scorsi dodici mesi, sono quelli che per Škoda Italia ha fatto registrare un andamento definito dalla stessa azienda come "solidamente positivo". La casa boema ha registrato in Italia 33.686 immatricolazioni con una crescita superiore al 35% rispetto al 2022 e con un sensibile aumento della quota di mercato.

Parallelamente alle immatricolazioni, nei 12 mesi passati si è consolidata anche la quota di mercato Škoda, che si è mantenuta durante l'anno intorno al 2% chiudendo al 2,15%. Il City Suv Škoda Kamiq, che a breve inizierà la fase di prevendita della versione facelift, si è confermato il modello più richiesto dai clienti italiani Škoda anche grazie al lancio della versione Black Dots.

A seguire, la quarta generazione di Fabia, al suo secondo anno pieno di commercializzazione e Octavia Wagon, da anni il modello-simbolo della presenza Škoda in Italia. La Wagon, che nel 2022 aveva scontato una forte riduzione della capacità produttiva che aveva drasticamente ridotto le consegne, nel corso del 2023 ha ritrovato ritmo, sostenuta dalla costante domanda delle aziende e dei professionisti italiani.

Positivo anche il riscontro ottenuto dal Suv Karoq e del grande Suv Kodiaq che, nonostante il prossimo lancio della seconda generazione, ha visto salire decisamente il numero di immatricolazioni. La disponibilità di Enyaq Coupé che nel 2023 ha affiancato Enyaq nell'offerta Skoda di vetture Bev, ha permesso a Skoda di aumentare le immatricolazioni tra i Suv a trazione elettrica.

"Viviamo una situazione economica e di mercato sfidante e in continua evoluzione - ha commentato Francesco Cimmino, direttore di Škoda Italia - come mai prima d'ora. Se il 2022 ci aveva costretto a dare il massimo per restare vicini ai nostri clienti, visto l'allungarsi dei tempi di consegna, il 2023 ci ha permesso di consegnare la tanto desiderata Škoda a tutti coloro che sono stati tanto pazienti e che ringrazio nuovamente. I nostri sforzi si sono dovuti concentrare sulle nuove esigenze dei clienti, studiando tassi agevolati per buona parte della gamma, che hanno saputo mantenere alto l'interesse verso il brand".

Nel corso del 2024 appena iniziato, il marchio boemo rinnoverà la quasi totalità della gamma, portando su strada importanti novità, tra cui la seconda generazione del grande Suv Kodiaq, che sarà disponibile per la prima volta con motorizzazioni mild-hybrid e plug-in hybrid da oltre 100 km di autonomia elettrica, e la quarta generazione dell'ammiraglia Superb Wagon, anch'essa disponibile con la nuova motorizzazione Phev, insieme a un inedito mild-hybrid e mantenendo la proposta dei 2.0 TDI della generazione Evo.

Importanti anche le novità in arrivo nel segmento B, con il City Suv Kamiq oggetto di un rinnovamento stilistico e con ancora più contenuti di comfort e connettività e con Fabia che nel My24 sarà proposta anche in nuove versioni pensate per il mercato italiano con un occhio di riguardo ai giovani e ai neo-patentati.

Nel corso dell'anno, poi, il rinnovamento interesserà la best seller Octavia mentre sul fronte della nuova mobilità a zero emissioni, è già iniziata la fase di prevendita della gamma Enyaq ed Enyaq Coupé My24. Entro la fine del 2024, inoltre, la casa boema svelerà un nuovo modello full-electric.



