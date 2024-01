Cnh Industrial snellisce la struttura di leadership

Cnh Industrial, quotata ora solo al Nyse, razionalizza la struttura di leadership e, con effetto immediato, riduce le dimensioni e riallinea il Senior Leadership Team che diventa Global Leadership Team, organo decisionale operativo della società. "Questa struttura più snella è progettata per fornire una leadership mirata e responsabile, dando priorità ai segmenti di business dell'azienda", spiega la società in una nota.

Fanno parte del Global Leadership Team l'amministratore delegato Scott Wine, il direttore finanziario Oddone Incisa, il presidente dell'area Agricoltura Derek Neilson, il presidente del settore Costruzioni Stefano Pampalone, il responsabile delle tecnologie Fritz Eichler, il responsabile del digitale Marc Kermisch, il responsabile del sistema aziendale e della qualità Scott Moran, il responsabile della catena di fornitura Tom Verbaeten, il responsabile delle risorse umane Kelly Manley, il consulente senior della leadership Kevin Barr e il direttore legale Roberto Russo. I leader regionali e delle funzioni di supporto riporteranno direttamente ai manager del Global Leadership Team "per garantire un processo decisionale rapido incentrato sul cliente. Questi leader diversi ed esperti rimarranno nelle principali sedi aziendali in tutto il mondo, favorendo la realizzazione delle priorità strategiche dell'azienda". La nomina di Fritz Eichler a chief technology officer è dovuta alla necessità di focalizzarsi sullo sviluppo, l'esecuzione e l'integrazione delle piattaforme siderurgiche e tecnologiche.

"Siamo fiduciosi che questa struttura di leadership rafforzata supporterà meglio i nostri clienti, aumentando al tempo stesso l'efficienza operativa e l'esecuzione. Con una maggiore attenzione, questo Global Leadership Team accelererà la realizzazione delle nostre priorità strategiche e genererà un aumento di valore per i nostri azionisti", afferma Scott Wine, ceo di Cnh. "Questa transizione e tutte le nostre attività strategiche hanno l'obiettivo comune di garantire un futuro brillante a Cnh".



