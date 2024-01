Vendita auto elettriche segna un +91% nel 2023 in Brasile

Le vendite di auto elettriche nel 2023 in Brasile sono aumentate del 91% rispetto all'anno precedente, secondo dati dell'Associazione brasiliana dei veicoli elettrici (Abve).

Nell'anno appena trascorso sono state immatricolate in totale 93.927 unità di cui 16.279 solo nel mese di dicembre, cifra che ha triplicato i numeri rispetto allo stesso mese del 2022.

Il presidente di Abve, Ricardo Bastos, ha affermato che il record di vendite del 2023 "conferma la fiducia e la preferenza crescente dei consumatori verso le nuove tecnologie" grazie al lancio anche di numerosi nuovi modelli ibridi.

La classifica dei marchi di maggior successo vede al primo posto la giapponese Toyota, seguita da BYD, CAOA Chery, GWM, Volvo, BMW, Land Rover, Kia, Porsche e Audi. In questo contesto di domanda crescente, la cinese BYD ha annunciato che inizierà la produzione locale di veicoli elettrici a partire dalla seconda metà di quest'anno in uno stabilimento a Bahia.





